Fortis, stagione in salita Ma i play off sono possibili

Alla Fortis è rimasto l’obiettivo della conquista dei play off. Traguardo molto impegnativo per la nutrita concorrenza: quattro squadre con 360 minuti da giocare. La squadra del presidente Riccardo Borselli è ottava con 41 punti assieme al Signa, distante dalla griglia play off di 2 punti. Un gradino sopra il Mazzola Valdarbia e Pontassieve con 42 punti e Rondinella 43. Tutte avversarie per la conquista di un posto. Invece, per gli altri tre come conferma la classifica, Colligiana, Zenith Prato e Castiglionese essendo avvantaggiati di 5 punti, sono ormai praticamente dentro alla griglia play off. Per coltivare questa speranza, la Fortis dovrà iniziare a raccogliere il massimo iniziando da domenica con la sfida al "Romanelli" contro la Colligiana, sperando poi che il Mazzola con lo Zenith non faccia l’impresa e altri risultati (la Rondinella starà ferma per il turno di sosta) gli siano favorevoli.

"La squadra ha davanti l’ultima salita della stagione molto impegnativa – precisa il dg Andrea Agatensi – Iniziamo con la Colligiana. Poi, la trasferta sul campo della Baldaccio, mentre le ultime due partite, giocheremo con il Mazzola in casa e con il Signa in trasferta. Punteremo a fare il massimo, cercando di amministrare bene le energie, per capire poi come andrà programmata la stagione 2023-’24. Come gruppo e società siamo compatti".

C’è rammarico perché la Fortis non è stata protagonista diretta per il vertice?

"I campionati a volte non vanno sempre per il verso giusto. Abbiamo perso quell’attimo per entrare in lizza, anche per certi errori commessi. Direi che è stata una stagione un po’ complicata. Faremo il massimo per rimediare con i play off".

Il lato positivo di questo campionato?

"Abbiamo valorizzato altri nostri giovani: Lorenzo Paternò (2004) centrocampista e Tommaso Nicolosi (2005) attaccante. Durante la stagione si sono messi in luce anche Pettinelli, Parrini, Maritato; tutti 2004".

Giovanni Puleri