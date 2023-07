Foresteria del Viola Park, Suite 5 stelle, alberi d'olivo e cappella cattolica

Le 74 camere da letto che compongono la foresteria del Viola Park sembrano delle suite a 5 stelle: tv a led, ambiente climatizzato e insonorizzato, dettagli in legno, cuscini con il logo della Fiorentina, e vista sui campi da calcio e sulle colline circostanti. Nel terreno su cui sorge la struttura, anche numerosi alberi d’olivo da cui sarà estratto l’olio extravergine d’oliva "Caterina", un omaggio alla moglie di Rocco Commisso, che si è impegnata in prima persona per allestire la parte dedicata al verde. Eppoi la cappella cattolica in marmo (con tanto di Via Crucis) anche questa dedicata a Santa Caterina. Una vera e propria chiesetta a cui si aggiungeranno delle aree in cui potranno godere di momenti di raccoglimento anche giocatori di religioni diverse.