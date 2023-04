Folgor Calenzano show Gli Allievi sono d’Elitè

È festa grande in casa della Folgor Calenzano del presidente Walter Tartuferi. La squadra Allievi Regionali 2006 allenata da Massimo Fiorentino si è aggiudicata il campionato del girone D e l’anno prossimo giocherà nel campionato Allievi Élite. Costruita per una salvezza tranquilla, strada facendo la squadra ha stradominato tutte le avversarie molto più attrezzate, centrando anche il record con 13 vittorie consecutive in trasferta. Le note positive sono la migliore difesa e l’attacco più prolifero, con Andrea Fiorentino che con 34 reti si è aggiudicato la classifica cannonieri davanti al forte Osasumwen dello Sporting Arno. La soddisfazione della società è stata espressa dal presidente Tartuferi: "Siamo felicissimi e orgogliosi dell’ottimo lavoro svolto dai ragazzi allenati da Fiorentino. È una vittoria frutto di una buona programmazione del settore giovanile di questi ultimi anni". La Rosa. Portieri: Gennaro, Mancaruso. Difensori: Accordi, Becheri, Congiu, Giolli, Lastrucci, Pancani, Pasquinucci, Saraci. Centrocampisti: Abati, Bracale, Baroni, Lako, Materassi, Pelagatti, Vitale. Attaccanti: Arcuri, Bandini, Cetani, Fiorentino, Giardini, Tapinassi. Allenatore Massimo Fiorentino, preparatore portieri Dal Maso, direttori sportivi: Matteo Caciagli e Leonardo Pomponio. Dirigenti: Becheri, Bandini, Saraci e Lastrucci.

Giovanni Puleri