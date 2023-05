Florence e Sancat, festa salvezza

Giornata di verdetti nelle partite di play off e play out di Seconda categoria disputati in gara unica. Il regolamento prevede infatti che in caso di parità dopo i tempi regolamentari e i tempi supplementari non vengano tirati i calci di rigore, ma risulti vincitrice la società meglio piazzata in campionato (quella che gioca in casa).

In Seconda Categoria girone G ecco i risultati delle sfide play off: Club Sportivo Firenze-La Pietà 2-0, gol di Pascoli e Cissè (disputata sul campo del Barco in via Corelli a Novoli); Daytona-Poggio a Caiano 1-2 (giocata allo stadio Ballerini a Campi Bisenzio).

Domenica prossima si disputerà la finale fra Club Sportivo Firenze e Poggio a Caiano.

Nel girone H già vincitore dei play off il Reggello per la forbice dei dieci punti sulla terza in classifica.

Nel girone I questi i risultati delle semifinali play off: Albereta San Salvi-Grevigiana 0-1 (disputata in via di Villamagna a Firenze); Sambuca-Santacroce Cuoiopelli 1-1 (al campo Fratelli Palagi di Sambuca). Domenica finale play off Grevigiana-Sambuca.

Nei play out del girone H Albereta 72-Santa Brigida 1-2 con gli ospiti che ottengono la salvezza all’ultimo minuto dei supplementari, giocata sul campo di Pelago.

Nel girone I questi i risultati delle gare dei play out: Santa Maria-Florence 0-2 e Sancat-Atletico Impruneta 0-0. Alla luce di questi risultati, sono salve Florence e Sancat che rimangono in Seconda categoria.

F. Que.