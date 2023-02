Delusione, e ci mancherebbe. Se una tifoseria accettasse senza rumoreggiare una classifica che vede davanti Empoli e Bologna, Monza, Torino e Udinese, non sarebbe quella orgogliosa di Firenze. Un malessere legittimo, figlio di un campionato sbagliato, a oggi più carico di delusioni che non di sorrisi. Eppure, per quanto paradossale, cedere adesso al pessimismo tout court sarebbe un harahiri. Non è infatti la prima volta che una Fiorentina zoppicante in campionato, a fine anno corregga i mugugni con percorsi insperati di coppa. Sono almeno tre i casi a rammentarlo.

Il primo risale alla stagione 1974-75. Al posto del rivoluzionario "Che" Radice è arrivato il restauratore Rocco ma la gestione del Paron non dà i risultati sperati. La Fiorentina vivacchia a metà classifica ma in coppa Italia stupisce. Dapprima vince un gironcino all’italiana con Ternana, Foggia, Palermo e Alessandria. Poi, inaspettatamente, grazie alla differenza reti, vince anche il secondo girone a 4 con Torino, Roma e Napoli e conquista così la finalissima dell’Olimpico, dove ad attenderla trova il Milan di Chiarugi, Benetti e Bigon. Non dovrebbe esserci partita. Invece i viola, guidati da Mario Mazzoni dopo l’addio di Rocco, la spuntano 3-2 grazie a un gol del viareggino Paolone Rosi.

Qualcosa di simile a quanto accade anche nella stagione 1989-90. La squadra allenata da Bruno Giorgi in campionato è un disastro, riuscendo a salvarsi solo all’ultima giornata. Eppure il cammino che in Coppa Uefa la squadra compie è incredibile. In Europa i viola si trasformano, dottor Jekill e mister Baggio, battendo in serie Atletico Madrid, Sochaux, Dinamo Kiev, Auxerre, Werder Brema fino a conquistarsi la finale con la Juventus, da giocarsi in partita doppia. Com’è finita la storia è cosa nota e il ricordo dell’arbitraggio di Emilio Soriano Aladren a Torino, così come la scelta di far giocare la gara di ritorno ad Avellino invece che a Firenze, è ancora oggetto di mal di pancia. Ma quel percorso esaltante sedò in qualche modo le delusioni del campionato accidentato.

Un po’ come avvenne nel 2001. All’inizio Terim aveva consegnato vittorie e spunti bellissimi di calcio. Il guaio arrivò nel girone di ritorno, quando la Fiorentina come un ciclista in salita si piantò. E dopo un pari deludente in casa col Brescia, Terim, in rotta con Cecchi Gori, mollò tutto. Polemiche a non finire, il presidente nell’uragano della contestazione. La finale di Coppa Italia con il Parma, vinta nella doppia sfida dal subentrante Mancini, fu una sorta di lenitivo al caos. Qualcosa di buono che dovrebbe stare lì a ricordaci di come, anche in una stagione asmatica come l’attuale, il bivio salvifico in grado di correggerne il destino sia lì, dietro l’angolo. Passa dalla doppia sfida col Braga e poi con la Cremonese. Gare che potrebbe aprire orizzonti di gioia a oggi insperati.