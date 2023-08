Fischio d’inizio il 3 settembre Derby di lusso tra le fiorentine

Signori, si parte. Il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd ha ufficializzato, dopo i gironi, le date e gli abbinamenti della Coppa Italia e Coppa Toscana. In Eccellenza riflettori puntati sul girone B che vedrà in campo le squadre del comprensorio fiorentino. La formula, per questa categoria, prevede nel primo turno incontri di andata il 3 settembre e ritorno mercoledì 13. Queste le partite: Fortis Juventus-Zenith Prato, Scandicci-Lanciotto Campi, Colligiana-Rondinella, Firenze Ovest-Audax Rufina, Pontassieve-Terranuova, Castiglionese-Baldaccio Bruni, Foiano-Sinalunghese, Mazzola-Asta.

In Promozione prime gare della Coppa domenica 3 settembre, con formula di andata e ritorno domenica 10 settembre. Il Grassina giocherà la partita d’esordio in casa, allo stadio Pazzagli, contro la Settignanese. Per l’Antella inizio in trasferta alle Due Strade contro il Porta Romana. Altre partite del primo turno, gare di andata: Luco-Fiesole,Settimello-Sestese, Dicomano-San Piero, Chiantigiana-Affrico, Montelupo-Sestese.

In Coppa Toscana Prima Categoria si giocano nel primo turno i triangolari. Le date previste sono: 3, 10 e 20 settembre. Per la Sancascianese subito derby con il Cerbaia e poi il Gambassi Terme. Questi gli altri triangolari: Audace Galluzzo-Isolotto, riposa Casellina; Cubino-Belmonte, riposa Chianti Nord; Ginestra-Sporting Arno, riposa Barberino Tavarnelle. La Rignanese sfiderà San Godenzo e San Clemente. Novoli con Castello e Albacarraia. Si qualifica la prima di ogni triangolare.

F. Que.