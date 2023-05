Firenzuola, tutti in campo per Alessio

Grande successo per il Memorial Alessio Vivoli organizzato dal Firenzuola. In campo 12 formazioni di categoria Pulcini anno 2013 e 2014. Al primo posto nel concentramento finale definito d’oro l’Empoli si aggiudica il Trofeo, davanti a Sporting Cecina, Parma e Bologna; la Fiorentina conclude il torneo prima nel raggruppamento d’argento. Ma a vincere è stato soprattutto il ricordo per Alessio Vivoli, scomparso nel 2017 a causa di un tragico incidente stradale alla giovane età di 21 anni. I ragazzi di tutte le squadre hanno disegnato in campo la scritta AV9 per ricordarlo insieme alla maglia da centravanti che indossava nel Firenzuola. Al Memorial erano iscritte formazioni blasonate provenienti da tutta la Toscana: Fiorentina, Bologna, Parma, Empoli, Livorno Academy, Portuale Livorno, Floria, Sporting Cecina, Tau Altopascio, Margine Coperta, Barberino Mugello e Firenzuola. Coordinatore evento Ivan Boni. con drone immagini dall’alto del torneo a cura di Pascal Baracani.