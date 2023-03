Firenzuola, tre punti scaccia play out

Nelle sfide salvezza del girone H vince solo il Firenzuola che passa 3-0 sul campo della Rontese con i locali in 10 dal 25’ del primo tempo per l’espulsione del portiere Vignaroli. I gol: al 47’ del primo tempo Caleca, nella ripresa al 60’ Giorgi su rigore e al 77’ Morozzi. Netto successo per la formazione dell’alto Mugello che sogna la salvezza senza passare dai play out, mentre la Rontese è già retrocessa in Terza. Finisce in parità per 2-2 l’atteso derby salvezza fra Santa Brigida-Albereta 72. Il Santa Brigida vinceva 2-0 al termine del primo tempo con gol di Tommaso Gori e Bruno; nella ripresa la riscossa dell’Albereta 72 con gol al 72’ di Casini e all’89 del nuovo entrato Brattoli. Un tempo per parte e giusta divisione della posta in palio.

Al vertice il San Godenzo vince 2-0 sul campo del Londa che è penultimo e mantiene 7 punti di vantaggio sul Reggello. I gol del San Godenzo nel secondo tempo: al 59’ Sequi e all’86’ Farsi su rigore. Il Reggello risponde battendo 1-0 le Caldine con gol decisivo di Guerrini al 19’ del primo tempo. Il Reggello adesso ha 15 punti di vantaggio sulla terza che è il Sagginale e con questo distacco non verranno disputati i play off, come da regolamento del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd.

Il San Polo rafforza il quinto posto vincendo 2-1 sul campo della Ludus 90. A metà classifica il Pelago batte 2-1 la Molinense. Il Firenze Sud pareggia in casa 1-1 con la Nova Vigor Misericordia. Firenze Sud in vantaggio a metà del primo tempo e sbaglia alcune occasioni per il raddoppio, nel finale di gara la Misericordia di Pontassieve raggiunge il pareggio e rimane in corsa per la salvezza.

F. Que.