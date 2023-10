Firenzuola momento magico. Il Sagginale ferma Reconquista

In Seconda categoria Girone I momento magico del Firenzuola che batte 2-0 il Sant’Agata e raggiunge in testa alla classifica il Reconquista, sconfitto in casa dal Sagginale. Il Firenzuola si è imposto d’autorità sul Sant’Agata disputando un’ottima partita. Le reti nella ripresa: al 49’ Morozzi con un bel tiro dal limite e al 92’ segna il centravanti Enzo Caleca, fra i migliori giocatori della categoria in questo inizio di campionato. Il Sant’Agata era in campo senza allenatore perché in settimana era stato esonerato Luca Meloni e in panchina è andato il ds Castelli. Prima sconfitta stagionale per il Reconquista di San Piero a Sieve superato in casa 2-0 dal Sagginale. Al 12’ è stato assegnato un rigore al Sagginale, ma Ballini colpisce il palo; al 16’ vantaggio del Sagginale con gol di Pini e raddoppio ospite al 91’ con tiro di Graziani deviato da un difensore. Sale al terzo posto in classifica la Gallianese che vince in rimonta per 3-1 contro il Firenze City. Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per i fiorentini, poi sale in cattedra la Gallianese che realizza tre gol: al 57’ il neo entrato Uyku, al 65’ l’esperto Coralli non perdona, al 72’ sigillo definitivo di Del Mazza. Il Firenze Sud è in giornata di grazia e si sbarazza della Ludus facendo sua la gara per 2-1 con gol di Durazzi e Benvenuti. Successo di valore per il Santa Brigida che espugna il campo della Fulgor Castelfranco con un secco 2-0. Un’altra vittoria in trasferta è quella della Molinense per 2-0 sul campo della Vigor Misericordia Pontassieve. L’incontro è stato deciso dalle segnature di Guidi e Degl’Innocenti, entrambe segnate nei primi 15 minuti. Il Pelago vince 3-1 a Bagno a Ripoli; il successo è maturato in virtù delle marcature di Guidotti, Monti e Torrini. Sogni di gloria per il Pelago che ha come obiettivo i play off. Nel derby di coda della classifica Pian di San Bartolo e Caldine pareggiano 2-2.

F. Que.