Firenze-Viareggio, L'Aurora al lavoro per la 76esima edizione

L’Associazione Sportiva Aurora di piazza Tasso a Firenze, è già alacremente al lavoro per organizzare l’edizione numero 76 della Firenze-Viareggio, classica nazionale per dilettanti élite e under in programma come sempre il 15 agosto, patrocinata dal Comune di Firenze e di Viareggio, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio. Tutti gli aspetti organizzativi e le eventuali novità, saranno rese note durante una conferenza stampa in Palazzo Vecchio martedì 4 luglio alle ore 13.