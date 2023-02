Firenze Sud ricorda il presidente Falciani

Il Firenze Sud ha presentato il 2° memorial Massimo Falciani di calcio giovanile nel ricordo del presidente che per tanti anni ha guidato con successo la società ad un anno di distanza dall’improvvisa scomparsa. Il torneo sarà riservato a giocatori dell’anno 2012 e vedrà la partecipazione al campo sportivo di via Villamagna di 16 società con partite nel mese di maggio e gare in programma soprattutto di sabato. Il Memorial vuole ricordare Massimo Falciani personaggio di grande carisma e professionalità che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo del calcio giovanile e dilettantistico e insieme a Bobo Gori è stato artefice della crescita e dell’affermazione del Firenze Sud.

La società rossoblù sta ben figurando con i dilettanti di Seconda categoria a metà classifica; gli Juniores sono in cerca di riscatto, mentre gli Allievi puntano alla vittoria del campionato; media classifica per gli Allievi B, ottimo quarto posto per i Giovanissimi; Giovanissimi B in gran spolvero nella fase finale del campionato. Bene la Scuola Calcio che conta circa 100 iscritti.

F. Que.