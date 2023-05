Firenze ladies open, sale l’attesa

C’è grande attesa per il "Firenze Ladies Open", il torneo internazionale femminile del circuito WTA 125 in programma dal 14 al 21 maggio sui campi in rosso del Match Ball Firenze Country Club. La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti sta procedendo a ritmo serrato perché è la prima volta che in Toscana approda un evento con giocatrici di così alto livello. Fra le protagoniste annunciate figurano la ceca Karolina Muchova, numero 52 delle classifiche mondiali, le americane Claire Liu (54) e Laren Davis (56), la rumena Ana Bogdan (57) e la egiziana Mayar Sherif (61). Altrettanto di alto rango il gruppo delle azzurrine comprendente, fra le altre, due delle componenti della squadra di Billie Jean King Cup (la Davis rosa) capitanata da Tathiana Garbin che si è guadagnata recentemente a Bratislava contro la Slovacchia l’accesso alle finals di novembre: Jasmine Paolini, la ventisettenne di Castelnuovo Garfagnana, attuale 66 al mondo; e la 24enne riminese Lucia Bronzetti (79).

Stilato anche un primo elenco delle giocatrici che domenica 14 e lunedì 15 disputeranno le qualificazioni. Al primo posto c’è un’altra toscana in rampa di lancio: la carmignanese Lucrezia Stefanini che compirà 25 anni proprio il 15 maggio e ha iniziato il 2023 alla grande approdando per la prima volta in carriera nel tabellone principale degli Australian Open dove ha raggiunto il secondo turno, e vincendo pochi giorni fa il torneo di Sharm el Sheik (l’ottavo trofeo professionistico del suo palmares) dopo aver battuto in finale l’americana Bektas. Nata e cresciuta in una famiglia di tennisti – il padre Marco, la mamma Roberta e il fratello Jacopo sono tutti insegnanti di tennis – Lucrezia è allenata da Ferdinando Bonuccelli che la sta portando nelle zone alte della classifica; attualmente è la 104.

Biglietti e abbonamenti: è possibile acquistarli su TicketOne: questo il link per entrare direttamente nella sezione: https:www.ticketone.itartistfirenze-ladies-open. Prezzi biglietti giornalieri (sessione unica a partire dalle ore 11): da 5 a 32 euro; abbonamento: 110 euro. Per i tesserati della FITP è previsto uno sconto del 20% sul singolo biglietto.

Franco Morabito