Firenze-Empoli, Della Lunga sprint vincente

Partono bene i dilettanti toscani nella prima gara della stagione 2023, la Firenze-Empoli. Al termine di una volata protagonisti 50 corridori, è sfrecciato per primo il ventunenne aretino Francesco Della Lunga che corre nello squadrone bergamasco della Colpack Ballan, mentre in seconda posizione è finito il fiorentino Nencini che voleva fare il bis in questa corsa vinta nel 2021. Terzo classificato un altro dei favoriti della gara il friulano Buratti, grande protagonista nella stagione 2022 e che era salito sul podio di Empoli (2°) anche lo scorso anno. E’ stata quella di quest’anno un’edizione particolare dopo la scomparsa nell’ottobre scorso di Renzo Maltinti il fondatore della gara toscana di apertura nel 1987 assieme a Marcucci. Non è mancata quindi un briciolo di emozione in tutti ad iniziare dai suoi figli Roberto e Cristina che hanno fatto di tutto per organizzare la gara nel ricordo del babbo. Anche il vincitore ha voluto ricordare Maltinti al momento della premiazione, mentre il direttore sportivo del vincitore Antonio Bevilacqua ritirava lo speciale trofeo a lui intitolato. Un’altra bella edizione della classica nazionale di apertura con 187 partenti dal Piazzale Michelangelo a Firenze di 33 formazioni. A dare il via l’assessore allo sport Cosimo Guccione, ed i dirigenti del ciclismo Cazzaniga e Metti. Dopo 25 chilometri una caduta ha rischiato di bloccare la gara per la mancanza dei mezzi sanitari impegnati nell’incidente, ma per fortuna i danni fisici sono stati limitati e la gara è potuta proseguire diventando bellissima negli ultimi 40 km con una fuga prima di un quartetto, quindi di 14 corridori ripresi a 7 km dal traguardo da un folto gruppo. Non c’è stata selezione nemmeno sulla salita della "Casetta" e quindi la volata a ranghi compatti ha deciso per il successo conquistato da Della Lunga che è sempre stato un brillante velocista.

Ordine di arrivo: 1) Francesco Della Lunga (Team Colpack Ballan) Km 149, in 3h31’35“, media Km 42,253; 2) Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze); 3) Niccolò Buratti (CRT Friuli); 4) Francesco Carollo (MG Kvis Color for Peace); 5) Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano): 6) Oioli; 7) Impellizzeri; 8) Foldager; 9) Mosca; 10) Stedman.

Antonio Mannori