Firenze e quella panchina che piace Aquilani, deluso ma predestinato

di Giampaolo Marchini

Sottolineare le qualità di Alberto Aquiliani e pensare che in prospettiva possa essere un allenatore molto interessante non è un invito implicito a pensare a lui come il ’dopo Italiano’. Sarebbe fare un torto all’attuale guida della Fiorentina; ma soprattutto all’ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Liverpool. Già, perché quando si pensava a lui come possibile ’traghettatore’ nel post Iachini (era entrato come collaboratore tecnico di Beppe) si realizzò che sarebbe stata la soluzione meno traumatica per la squadra; la meno adatta però per Aquilani. Troppo alto il rischio di ’bruciarlo’ e alla fine la scelta si è rivelata azzeccata (la sua e quella della società). I tanti trofei vinti da tecnico della Primavera, dopo aver iniziato con la sperimentale Under 18, e un percorso di crescita e di soddisfazione che di fatto non si sta arrestando. Anzi.

Tanti i trofei conquistati e anche tanti i giovani talenti formati, ma la soddisfazione personale arriva soprattutto dalla crescita della considerazione che l’ex Principino di Roma sta avendo nel corso di questi mesi. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato da quello che al momento viene considerato come il giovane tecnico di maggiore talento del calcio italiano. O meglio, che il pallone di casa nostra ha esportato. Infatti Roberto De Zerbi in Premier sta confermando le sue doti e in una recente intervista sui canali Mediaset ha avuto parole al miele per Aquilani: "Tra i tecnici italiani ce n’è uno che in questo momento è un po’ indietro di livello, perché è ancora tra i giovani, ma che diventerà un grande allenatore: è Alberto Aquilani", ha sottolineato la guida del Brighton. Il rischio ora sarebbe quello di soffrire di vertigini. Normale se anche Arrigo Sacchi ti segue e ti apprezza. Ma se c’è una dote che è propria dell’allenatore della Primavera è di aver capito (a proprie spese) che bisogna sempre stare con i piedi ben saldi in terra. Non un modo di dire; una necessità, senza pensare troppo al domani, ma essere concentrati sull’oggi. Al di là di quello che dicono i risultati che possono essere condizionati da episodi e che non raccontanto, soprattutto per il giovanile, il lavoro che viene fatto sulla crescita, anche fuori dal campo, del giovane atleta.