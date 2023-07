Firenze e Florentia: l’Unione fa la A

L’unione fa la forza e accadrà in Serie A. Le due anime del rugby fiorentino, il Firenze Rugby 1931 e il Florentia Rugby, dalla prossima stagione si identificheranno infatti in un solo soggetto per le categorie seniores e under 18. Unione Rugby Firenze, questo il nome della neonata società con la maglia biancorossa e viola. Se nell’ultimo campionato di Serie B il Florentia è arrivato secondo e il Firenze Rugby 1931 quarto, logico immaginare una squadra fiorentina più forte nel prossimo campionato che sarà di Serie A. Sì perché l’Unione Rugby Firenze è stata ripescata, a causa di mancate iscrizioni di altre società, nel campionato che prenderà il via l’8 ottobre. La stagione dunque si prospetta ancora più difficile delle precedenti per cui la fusione è arrivata al momento più opportuno. Ma come sarà l’Unione Rugby Firenze? Il Presidente sarà Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze dal 2014 al 2019, negli anni dei Medicei dell’ex presidente Giacomo Lucibello.

La prossima settimana in una conferenza stampa Vannucci illustrerà insieme ai neo consiglieri i progetti della nuova società. Vannucci in qualità di presidente super partes tra il Firenze Rugby e il Florentia Rugby che saranno equamente rappresentati da due consiglieri per parte: Giovanni Landini e Alessandro Cecioni, Roberto Ciullini e Sandro Serafini. Gli allenatori della prima squadra saranno Gigi Ferraro per gli avanti e Daniel Lo Valvo per i tre quarti. Allenatore degli Under 18, Peppe Sorrentino, con obiettivo dichiarato il girone élite. Firenze Rugby 1931 e Florentia Rugby, sempre ben rappresentate dai loro presidenti Fabio Stellini e Gregorio Ciampa, continueranno le loro attività con le squadre seniores rispettivamente in Serie B e C e con le categorie giovanili dagli Under 16 in giù. Tornando all’Unione Rugby Firenze giocherà nella casa storica del rugby fiorentino ovvero il Padovani, almeno fino a quando non saranno prese decisioni ufficiali collegate al futuro stadio della Fiorentina nel periodo di ristrutturazione del Franchi.

Paolo Mugnai