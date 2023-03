Firenze ci crede: il "Franchi" verso il record

La voglia di Fiorentina è tanta. La si respira in ogni angolo della città specialmente quando ci si avvicina ad un match di cartello come è quello di sabato sera contro il Milan. La squadra di Italiano arriva alla sfida in buone condizioni. La tanto auspicata continuità ha prodotto quattro risultati utili consecutivi (le due vittorie con il Braga, quella di Verona ed il pareggio con l’Empoli) ed una ritrovata vena realizzativa. Anche il Milan sembra aver superato la burrasca e nella vittoria netta contro l’Atalanta ha recuperato pure due pezzi da novanta come Maignan ed Ibrahimovic. Insomma, la sfida si preannuncia incandescente, in campo e sugli spalti. Una sfida che riporta Firenze al sapore dei grandi big-match del passato.

Già, perché il ‘Franchi’ viaggia spedito verso il record di presenze stagionali, che già nella giornata di oggi potrebbe essere frantumato. Sono già oltre 35mila i tifosi attesi sugli spalti. La vendita (compresa quella online) procede spedita. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati staccati circa 3.000 tagliandi. Ecco quindi che il primo sold out stagionale non è per niente lontano: si può considerare lo stadio esaurito intorno ai 39mila presenti. Nelle prossime ore saranno messi in vendita anche i posti a visibilità ridotta. Resta il fatto che non tutti i biglietti sono stati comprati da tifosi della Fiorentina. L’impressione è che in Curva Ferrovia e (parzialmente) in Maratona possano trovare posto diversi tifosi del Milan.

A proposito di passione che non conosce confine, ieri sono stati diversi i tifosi che hanno sfidato il freddo e la pioggia per farsi un selfie o chiedere un autografo a Dodò, Ikoné e Veronica Boquete, centrocampista spagnola della squadra femminile. Tutti disponibili con grandi e piccini per firmare anche magliette, pantaloncini e cappellini.

A margine dell’evento ha parlato proprio la calciatrice di Patrizia Panico, che con le compagne è attesa dalla Poule Scudetto: "Stiamo facendo una stagione positiva. Il primo obiettivo era quello di andare a giocare per il titolo e siamo lì con le squadre più forti. Ce lo siamo meritate. Partiamo con la Roma, abbiamo due settimane per preparare al meglio questa partita".

Alessandro Latini