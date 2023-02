Fiorentina, tornano gli striscioni in Fiesole

I tifosi viola (foto Germogli)

Firenze, 18 febbraio 2023 – In Curva Fiesole, al “Franchi” di Firenze, torneranno gli striscioni durante le partite della Fiorentina, a iniziare dalla gara contro l'Empoli. Lo comunicano i club della Fiesole, cuore del tifo viola. Termina così, si spiega in una nota, “la protesta per le assurde denunce per il reato di adunata sediziosa” inflitte ai nostri ragazzi.

Assoluzioni che, se nel caso di adunata silenziosa sono arrivate rapidamente, in altri casi arrivano dopo anni di daspo e di firme ormai compiute, senza possibilità di nessun risarcimento. Tutti assolti”. Nella nota, pubblicata sulla pagina Facebook "Fuori dal Coro” si è parlato anche di quanto avvenuto a Braga in Portogallo: “Prendiamo atto del sostegno e della fiducia che non ci saremmo mai aspettati. Stiamo parlando della solidarietà ricevuta per i ragazzi arrestati ingiustamente in Portogallo”: per aiutare sei tifosi arrestati in Portogallo e poi rilasciati, era stata lanciata una raccolta fondi per le spese legali.

"Al di là delle cifre donate, ci siamo resi conto - si spiega - che un popolo unito può tutto, ci siamo resi conto che l'amore, la passione i sacrifici che portiamo avanti hanno un senso vero. Grazie a tutti i nostri gemellati. Grazie anche a quei rivali che ci hanno dimostrato vicinanza" e “grazie a tutto il popolo fiorentino che nel momento del bisogno non si tira mai indietro”.

Riguardo a quando accaduto in Portogallo, in occasione della partita Braga-Fiorentina di giovedì scorso per l'andata dello spareggio di Conference League, secondo alcune ricostruzioni i primi tafferugli tra forze dell'ordine locali e tifosi viola sarebbero avvenuti alcune ore prima della gara quando i supporter venivano scortati allo stadio. Per l'intemperanza di alcuni tifosi - sarebbero stati presenti anche alcuni supporter dello Sporting Lisbona da tempo gemellati con i tifosi viola - la polizia sarebbe così intervenuta in maniera decisa, usando manganelli ma pure sparando proiettili di gomma ad altezza gambe: sui social circolate foto dei tifosi con i segni dei colpi. Quattro sarebbero i supporter della Fiorentina feriti. Altri attimi di tensione ci sarebbero stati per i problemi di prefiltraggio alla stadio.