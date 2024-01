La Supercoppa non scalda l’Arabia: stadio semivuoto per Fiorentina-Napoli

Riad, 18 gennaio 2024 – Di sicuro c’è una cosa: la semifinale di Supercoppa tra Fiorentina e Napoli non entrerà nella storia per aver scaldato il cuore del pubblico arabo. Tra le prime cose saltate all’occhio al fischio d’inizio del match c’erano infatti gli spalti dell’Al-Awwai Park Stadium, lo stadio dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Poco, pochissimo pubblico rispetto ai 25mila spettatori che l’impianto può contenere.

"Uno stadio vuoto almeno a metà, una partita che sembra disputarsi ai tempi del Covid. La semifinale Napoli Fiorentina della Supercoppa italiana in Arabia dimostra che la bellezza del calcio è nella passione. Ha ragione Sarri a dire che il calcio è un'altra cosa, Anche se le nostre quattro società prenderanno bei soldi. Come dice giustamente Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr, l' islamizzazione del calcio europeo non è una bella cosa", ironizza il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.