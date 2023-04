Conference League, riflettori puntati su Poznan-Fiorentina. Ecco come si preparano i polacchi

Firenze, 9 aprile 2023 – Serve mantenere alto il morale. Dopo il pareggio in casa con lo Spezia, che ha bloccato la rincorsa della Fiorentina verso il record delle 10 vittorie consecutive, adesso tutti i riflettori sono puntati sulla gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Giovedì 13 aprile si gioca infatti, ore 21, nello stadio del Lech Poznan.

Non sarà una sfida facile. I polacchi si stanno preparando bene alla gara. Mentre infatti i viola pareggiavano con lo Spezia in casa, nello stesso giorno il Lech Poznan vinceva in Polonia per 2-0 il derby contro il Warta. Una partita portata a casa da Michael Skoras che ha realizzato una doppietta, al 34’ e all’88’.

L’animo dei polacchi dunque dopo la vittoria del derby è al massimo. E quindi la squadra di Vincenzo Italiano non può permettersi di sottovalutare i rivali.

Per quanto riguarda le formazioni, ancora presto per stabilire chi entrerà in campo per la sfida contro il Poznan. Amrabat potrebbe tornare in mediana, e probabile la scesa in campo di Gonzalez.

Intanto, rimane alta l’attenzione sullo spostamento dei tifosi viola in Polonia. Soprattutto in seguito a quello che è successo tra gli ultras del Napoli e quelli dell’Eintracht. Come assicurato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, si stanno attivando tutte le misure di sicurezza per la partita di ritorno del 20 aprile. “Mi sono subito preoccupato – ha dichiarato il primo cittadino ai microfoni di TgCom24 – quando ho visto che la Fiorentina avrebbe dovuto affrontare i polacchi del Poznan e ne ho parlato immediatamente con il ministro Piantedosi, dopo quello che abbiamo visto a Napoli e ancor prima a Roma. Devo dire che il ministro si è prontamente attivato, abbiamo avuto prima un colloquio questa settimana a Firenze, dopodiché a seguito di una serie di approfondimenti mi ha chiamato per dirmi che la partita è assolutamente sotto controllo".

"Siamo ovviamente in contatto diretto con la prefettura e la questura – ha aggiunto il sindaco Nardella – per evitare che dei tifosi facinorosi, violenti possano entrare nel centro della città. Il problema infatti non è controllare lo stadio, che è super controllato, il problema è quando questi personaggi si muovono indisturbati nella città. Ma il ministro mi ha più volte contattato e aggiornato sui passi avanti che si stanno facendo e sul controllo attento della situazione". È in corso peraltro una mappatura delle presenze dei tifosi in arrivo in alberghi, b&b e strutture ricettive "in modo da avere - ha concluso il sindaco – un monitoraggio preciso ed evitare quello che purtroppo è successo in altri casi".