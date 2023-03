Le pagelle della Fiorentina. Mandragora fa tutto: gol e assist

Cremonese-Fiorentina 0-2, i viola non si fermano: super Mandragora, in gol anche Cabral

Firenze, 13 marzo 2023 - Le pagelle della Fiorentina.

IL MIGLIORE

Mandragora 7,5 Punta il mirino del suo sinistro e segna: gol chirurgico. Poi c’è un assist che è quasi meglio della rete, è delizioso infatti anche il passaggio che innesca Cabral. A parte questo – e non è poco – una partita funzionale in entrambe le fasi. (Duncan sv).

IL PEGGIORE

Saponara 5,5 Non è al massimo e contro Ferrari non trova idee nello stretto. Difetta proprio nella sua specialità e l’impegno sulla fascia in chiusura lo depotenzia. Sostituito dopo un tempo. (Brekalo 6. Qualche pallone perso, ma entra bene nell’azione del 2-0).

LE PAGELLE

Sirigu 6,5. Con l’aria da gattone, sorveglia mantenendo gli occhi semichiusi. Ma è sveglissimo. Estrae dal suo repertorio esperienza e stinco contro Okereke: gran parata.

Dodo 7 . Pomeriggio solido in fase di spinta, ma anche in chiusura: è concentrato e vince quasi tutti i duelli. ( Venuti sv )

Milenkovic 7. Poco visibile, ma quando serve c’è e fa muro.

Quarta 7. Ha idee rapide e le mette in pratica. Solo una disattenzione aerea su Ciofani, per il resto niente da dire.

Biraghi 6,5. Collabora alla costruzione della solidità, Sernicola non lo impensierisce.

Amrabat 6,5. Si apposta per stanare le seconde palle. E’ prezioso anche nei raddoppi di marcatura. Una palla pericolosa persa (molto) male.

Ikone 6,5. Questa volta svolazza in modo concreto. Partecipa anche all’azione del primo gol difendendo un pallone in area. ( Gonzalez 6 ).

Barak 7. Gioca fra le linee e smista tanti palloni. Entra da protagonista nelle azioni dei due gol. Il migliore con Mandragora.

Cabral 7. Non elegantissimo, ma preziosissimo. E la ributta dentro presentandosi all’appuntamento. ( Jovic 6 )

All. Italiano 7. Squadra in netta ripresa, come i suoi sorrisi.