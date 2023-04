Nardella: “Lo stadio a Firenze sarà anche più bello di quello di Poznan”

Firenze, 14 aprile 2023 – Il sindaco di Firenze Dario Nardella diffonde ottimismo sullo stadio Artemio Franchi. Ancora parte dei fondi, 55 milioni in totale, sono sotto osservazione della Commissione europea ma il sindaco non solo è convinto che lo stadio di Firenze ma già fa sognare i tifosi. Sì perché dopo aver visto il bellissimo e moderno impianto di Poznan Nardella si è sbilanciato affermando che lo stadio di Firenze “sarà più bello di quello di Poznan, con tutto il rispetto per quella struttura”.

Per Nardella lo studio Arup, che ha vinto il concorso internazionale per il nuovo Franchi, è una garanzia: “Lo studio Arup – ha affermato – ha ha realizzato più di 50 stadi nel mondo, il progetto del nuovo stadio di Firenze è molto bello”. Nel post gara di Lech Poznan-Fiorentina di Conference League era stato il centrocampista Giacomo Bonaventura ad augurarsi per i tifosi viola di poter disporre di uno stadio bello e moderno.

Niccolò Gramigni