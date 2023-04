Nardella: “Firenze non sia messa a rischio dai tifosi del Lech Poznan”

Firenze, 3 aprile 2023 – Il 20 aprile la Fiorentina, in Conference League, ospita i polacchi del Lech Poznan. E c'è qualche timore di scontri visto che la tifoseria polacca non è tra le più tranquille. Interpellato sul tema il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che ne parlerà col ministro degli interni Matteo Piantedosi. "Non possiamo permetterci minimamente di mettere a rischio la nostra città", ha detto Nardella. "Sono sicuro che il ministro ci darà la massima attenzione - ha aggiunto il sindaco - e gli chiederò il massimo impegno perché Firenze è patrimonio mondiale, e non possiamo accettare anche che un solo tifoso arrechi danno alle nostre bellezze artistiche. Massima attenzione alla partita di Conference".

Niccolò Gramigni