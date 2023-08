Parco delle Cascine, maxischermo per Genoa-Fiorentina

Firenze, 18 agosto 2023 - Domani sera ale 20.45 allo spazio estivo Ultravox Firenze del Parco delle Cascine, a Firenze, sarà allestito un maxischermo per seguire il debutto stagionale della Fiorentina, impegnata sul campo del Genoa per la prima di campionato. Dopo la partita spazio alla musica con la Rick Hutton Band, un viaggio attraverso pietre miliari del rock e non solo a cui lo storico Vj aggiunge aneddoti con il suo humour britannico. Dal calcio e musica, è la serata all'Ultravox di Firenze. E speriamo possa portare fortuna alla squadra viola allenata da Vincenzo Italiano in vista del primo tour de force della stagione, tra l'inizio della serie A e i playoff di Conference League.