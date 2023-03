Italiano: "Milan forte, serve una grande gara. Dispiace per Terzic, Milenkovic ok"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina

Firenze, 03/03/2023 - Vincenzo Italiano ha affidato ad alcune risposte date ai tifosi tramite i canali social del club la presentazione della sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: "Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo cercare di metterla in campo sempre. Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi da un momento positivo e mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri".



Cosa dovrete mettere in campo per battere il Milan?

"Concentriamoci su di noi, sul fatto che quando attacchiamo la spina siamo una squadra che abbina qualità, intensità, concentrazione e attenzione. Affrontiamo una squadra di grande valore, ci teniamo tantissimo a mantenere questa striscia positiva".



Avete tanti impegni in pochi giorni, come pensa di gestirli?

"Abbiamo impegni molto riavvicinati. Dovremo cercare di coinvolgere tutto il gruppo. In queste partite tanti ragazzi avranno l’opportunità di trovare spazio. Dobbiamo essere tutti pronti e capaci di dare ciascuno il proprio contributo. Saranno quattro scontri importanti nei quali cercheremo di ottenere il massimo. È fondamentale che i ragazzi siano concentrati. Sarà importantissimo provare a recuperare in fretta le energie. Sono convinto che i ragazzi, in questo momento, siano consapevoli che, chiunque vada in campo, deve dare tutto perché solo così sarà possibile ottenere il massimo da ogni partita".



L'assenza di Terzic come la commenta? C'è un giovane che può sostituirlo?

"Mi dispiace per Terzic perché era in un buon momento. Mi auguro che recuperi in fretta perché abbiamo bisogno di tutti, lo aspettiamo a braccia aperte. La rosa a disposizione mi offre varie soluzioni, per cui se servisse, abbiamo calciatori in grado di potersi adattare nel suo ruolo. Sicuramente anche qualche ragazzo più giovane potrebbe darci una mano".



Come sta Milenkovic?

"Nikola sta molto meglio. È recuperato, quindi è a disposizione".



Avete finalmente ritrovato concretezza nelle ultime partite...

"Sono contento. È un aspetto che in precedenza non ci ha permesso di gioire in alcune circostanze. Sono felice per i nostri attaccanti, riuscendo a segnare è possibile indirizzare le gare. Le vittorie aiutano a lavorare in maniera più serena. Mi auguro che si possa dare continuità a quanto fatto nelle ultime partite. Ad ogni modo serviranno i gol di tutti, non solo degli attaccanti".