Italiano: “Maledizione rigori, ma fatta grande partita. Mercato? Non ne parlo”

Firenze, 28 gennaio 2024 - Al termine della gara persa contro l'Inter arrivano le parole amare di Vincenzo Italiano. "Non riusciamo mai a trovare quella giocata per non perdere queste partite. Tante volte è successo: riusciamo a lavorare bene per arrivare dentro l'area avversaria, ma non portiamo a casa punti. Abbiamo avuto l'occasione del rigore, è un'opportunità grandissima che non si può sbagliare. Stiamo subendo questa maledizione dal dischetto e sta iniziando a non piacermi. Così non va bene, perdiamo punti e partite. Giocando così sono convinto che ci toglieremo belle soddisfazioni".

In genere Gonzalez era infallibile...

"Gerarchie, non gerarchie. Chi tira primo, chi tira secondo, il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto di prendersi la responsabilità. Qualche ragazzo ha subito delle critiche, quella è una situazione particolare. Abbiamo superato due turni di coppa battendo i rigori con i difensori. Quando sei lì è questione di freddezza. Nico è il rigorista, si può sbagliare ma dobbiamo riprenderci tutto: con tre rigori abbiamo perso tre partite".

Il sistema di gioco con due punte può essere riproposto?

"Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto con e senza palla, abbiamo limitato una squadra in fiducia. Bene Beltran e Nzola, bene Jack anche da punta esterna. Lui ad inizio carriera ci ha giocato. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, mettendo in grande difficoltà l'Inter. Adesso dobbiamo andarci a riprendere i punti da qualche parte".

Sulla fase difensiva...

"Siamo tornati a rimettere in fuorigioco gli avversari. Stasera i ragazzi sono stati bravi, qualcosina dovevamo rischiare. Abbiamo lavorato bene tranne che sul gol preso. C'è stato un blocco che non dovevamo prendere. In genere ci dicono che i blocchi nel calcio non vanno fatti, ma che ci sono blocchi e blocchi. Si poteva anche fischiare fallo. Io personalmente non li alleno più perché ci dicono che non si possono fare. Prendere un gol così fa male".

Contro Juve e Inter avete perso di misura, non meritando di perdere. Come mai?

"Nella singola partita si poteva fare in entrambe le gare qualcosa in più. In generale sono due squadre più forti di noi. Arriveremo a batterli, ci rimangono due grandi prestazioni. Stiamo facendo il massimo, siamo penalizzati dagli errori dal dischetto. Bisogna rimediare e fare molto meglio".

In sala stampa al tecnico della Fiorentina è stata rivolta anche una domanda sul mercato. Italiano (non) ha risposto così: “Non mi aspetto niente. Fatemi un’altra domanda, non rispondo sul mercato”.