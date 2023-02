Italiano: "Bella rimonta, vogliamo andare avanti. Ora testa al Verona"

Vincenzo Italiano (fotocronache Germogli)

Firenze, 23 febbraio 2023 - Il tecnico della Fiorentina analizza la vittoria interna contro il Braga. Il brivido iniziale (0-2 per i portoghesi) ha svegliato la sua squadra che poi ha ribaltato il risultato nella ripresa con i gol di Mandragora, Saponara e Cabral. Queste le considerazioni di Vincenzo Italiano: "Le partite hanno una storia a sé e loro con due tiri sono andati sopra 2-0. Poi siamo stati bravi noi a ribaltarla, ma questo insegna che in ambito europeo nulla è scontato, nessuna partita va data per vinta. Ci siamo complicati la situazione, però sono stati bravi i ragazzi a reagire. Si stava complicando il tutto, come al solito due gol subiti su due tiri. E' stato importante il gol di Rolly, poi bravi a ribaltarla e non ci succede spesso. Mi fa un immenso piacere vederli reagire così. Superiamo il turno con grande merito, sono contento per come ci siamo espressi. Chi è entrato ha fatto molto bene, sta diventando una costante. Siamo contenti”.



Cosa è successo tra Goal Line Technology e Var sul gol di Cabral?

“Non ho capito, è un qualcosa di incredibile. La palla ha superato la linea, non capiamo come mai non sia stato convalidato il gol. Comunque Arthur aveva fatto un grande movimento. L’aria europea fa bene ai nostri attaccanti, qui si esprimono alla grande e trovano anche la concretezza che ci manca spesso”.



Come giudica la prestazione di Saponara?

"È un ragazzo intelligente, un calciatore che prima che con i piedi gioca con la testa. Oggi l’ho schierato per questo, serviva intelligenza per gestire il vantaggio. Da quando ci siamo incontrati è rinato, sta diventando anche un uomo squadra, va spesso a parlare con i più giovani, spiega ciò che serve per vincere le partite. Sta iniziando anche a fare gol: se inizia anche a segnare ci può dare una grossa mano”.



Che sorteggio si aspetta domani?

"Le possibili avversarie le abbiamo viste. Ce ne sono di altissimo valore, che possono essere più insidiose di altre. Le difficoltà ci saranno con tutti, volevamo arrivare al sorteggio di domani. Chi capiterà troverà una squadra che ha voglia di andare avanti. Lo abbiamo dimostrato contro il Braga in queste due partite. Al di là del risultato loro sono una buona squadra".



L'abbraccio a Terzic e la partita con il Verona...

"L'abbraccio a Terzic è perché ha visto un ragazzo che è entrato con la voglia di dare tutto per la squadra. Gli ho voluto dimostrare che quando ci si comporta così, l'allenatore è sempre dalla tua parte. Ma complimenti a tutti quelli che sono subentrati, possono cambiare le sorti della partita. Adesso ci aspettano quattro giorni per preparare una partita complicata, in casa il Verona andrà forte perché si gioca qualcosa di importante. Noi vogliamo essere quelli che siamo nelle coppe, non ci sta riuscendo, ma la vogliamo preparare bene. Ogni minimo dettaglio servirà per fare la prestazione e punti importanti".

Alessandro Latini