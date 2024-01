Fiorentina, Supercoppa – Il trionfo di 28 anni fa firmato Batistuta: dal sombrero a Baresi al celebre “Irina te amo”

Firenze, 16 gennaio 2024 – Quel 25 agosto 1996 la Fiorentina scrisse un pezzo di storia del calcio italiano. Mai nessuna squadra aveva vinto la Supercoppa non avendo trionfato nel campionato precedente. I viola infatti arrivarono a ‘San Siro’ contro il Milan grazie alla vittoria di pochi mesi prima in Coppa Italia. I ragazzi di Ranieri sconfissero l’Atalanta nella doppia finale regalando a Firenze la prima gioia di quel periodo.

Era la Fiorentina di Toldo. Di Carnasciali, Firicano, Falcone e Amoruso in difesa. Di Schwarz, Piacentini e Cois a centrocampo. Di Rui Costa, Oliveira e Batistuta in attacco. La scena se la prese tutta il Re Leone, come spesso accadeva in quel periodo, ma fu tutta la squadra a mettere in campo una prestazione super. Il 2-1 finale regalò la coppa alla Fiorentina. Doppietta di Batistuta, con il celebre sombrero a Baresi e la leggendaria punizione del secondo tempo. Proprio in quell’occasione un’esultanza iconica per i tifosi viola, con il bomber argentino che corse verso la telecamere e gridò il famoso “Irina te amo”.

Da lì in avanti niente più successi gigliati. Giovedì ci potranno riprovare i ragazzi di Italiano. Formato diverso, ma il trofeo è lo stesso. Prima il Napoli, poi eventualmente una tra Lazio e Inter. Un passo alla volta. Ma il sogno può essere cullato.