Fiorentina-Rapid Vienna, i provvedimenti di circolazione

Firenze, 29 agosto 2023 - Torna a Firenze la Conference League. Giovedì 31 agosto la Fiorentina alle 20 scenderà in campo contro il Rapid Vienna. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio Artemio Franchi saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. Per le modalità di arrivo della tifoseria ospite, l’allestimento dell’area dedicata sarà anticipato alle 9. Si tratta di divieti di transito e sosta in piazza Berlinguer, viale Fanti interno (dietro Misericordia San Pietro Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi e piazzale Campioni del '56, scatteranno divieti di sosta e transito.

Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio, le attività commerciali di viale Paoli e piazza Berlinguer dovranno rimanere chiuse per l'intera giornata mentre il mercato rionale Fanti anticiperà la chiusura alle 12. Limitazione di orario anche per la piscina Costoli che dovrà interrompere l’attività di balneazione alle 13. Previsti infine divieti di sosta e transito dalle 14 in via Ridolfi (tra viale Strozzi e piazza Indipendenza) e in piazza Indipendenza (corsia di collegamento tra via Ridolfi e via XXVII Aprile).