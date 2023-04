Italiano: "Sono contento, preso un bel vantaggio. Gonzalez sta bene, niente di grave"

Firenze, 14 aprile 2023 - L'ambizione nascosta di Vincenzo Italiano era proprio questa: andare in Polonia per vincere e ipotecare la semifinale di Conference League. Non detto alla vigilia, ma fatto sul campo. La Fiorentina ha dominato in lungo e in largo, soffrendo poco la squadra di casa spinta da un gran pubblico. Subito in gol Cabral, poi il pareggio di Velde prima del monologo viola, in rete con Gonzalez alla fine del primo tempo e con Bonaventura e Ikoné nella ripresa. Soddisfatto a fine partita il tecnico viola, che analizza così la gara: "Ci eravamo detti di non subire quest'ambiente, avete visto che accoglienza c'è stata. Non volevamo fargli prendere coraggio, nonostante il pareggio loro abbiamo continuato senza perdere fiducia. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, con una grandissima concretezza davanti. Mi fa piacere l'atteggiamento dei ragazzi".

Ikoné è entrato molto bene... "Finalmente, per Johnny sono contento. E' subentrato bene, come i compagni che si sono immedesimati bene nella partita ed hanno dato una mano entrando a gara in corso". Come sta Gonzalez? "Ha preso una botta in testa, aveva dei giramenti di testa. Abbiamo provato a farlo restare in campo, poi è uscito ma non è niente di grave. L'ho visto sorridente nello spogliatoio". Stasera altro esame di maturità? "Voto altissimo ai ragazzi per aver riportato in campo quello che abbiamo preparato, anche a livello di atteggiamento. Non volevamo permettergli di esaltare il pubblico. Sono contento, abbiamo fatto gol nel momento giusto. Nel primo round abbiamo preso un bel vantaggio, ci rivediamo a Firenze". Ha avuto le risposte che voleva dagli esterni? "Bene Brekalo, bene Ikoné e Gonzalez ed anche Sottil. Se riusciamo in questo mese e mezzo a riempire qualche casella possiamo toglierci delle belle soddisfazioni". Tutta la squadra sul 4-1 ha ripiegato su un contropiede del Poznan... "Questo atteggiamento lo richiediamo, i ragazzi lo hanno capito. Veniamo dall'esperienza col Braga, nella quale ci eravamo complicati non poco la vita. Sappiamo che è lunga". Cosa è cambiato negli ultimi tempi? "Avevamo delle difficoltà in campionato. Giocare tutte queste partite ti porta via intensità. Adesso abbiamo equilibrio, ci siamo abituati. Siamo venuti fuori da un momento negativo, l'importante è venirne fuori da uomini veri senza mai abbattersi".