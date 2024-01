Fiorentina-Inter, serve una notte da grandi: il Franchi sarà una bolgia. Probabili formazioni, info e dove vederla

Firenze, 28 gennaio 2024 – Dopo dieci giorni dalla sfortunata notte di Riyad riprende il cammino della Fiorentina, ancora in piena corsa su tre fronti. A cominciare dal campionato, dove i ragazzi di Italiano cercano una prova d’orgoglio contro la squadra più forte del lotto. Sarà una notte importante quella del Franchi, gremito come nelle serate più belle. Si arriverà a superare quota 35.000 spettatori, forse anche qualcosa in più. C’è voglia di provare a spingere la Fiorentina nella corsa al quarto posto. Quella squadra che ha tradito in Supercoppa, ma che fin lì aveva meritato appoggio incondizionato e sostegno totale da parte dei tifosi.

L’occasione per rifarsi è ghiotta. Complicata sì, ma super appetitosa. Al Franchi arriva un’Inter senza due terzi del centrocampo titolare. Out Barella, così come Calhanoglu. Giocheranno Frattesi e Asllani. Non poco, sarebbero titolari in qualsiasi squadra di Serie A. Ma come succede a tutti, senza i punti di riferimento anche l’Inter può patire qualcosa. E’ la speranza dei tifosi della Fiorentina, consapevoli che per portare via punti alla banda di Inzaghi servirà una partita da Fiorentina vera.

Il modulo resterà un’incognita fino alla fine. La pericolosità dell’attacco nerazzurro indurrebbe a pensare a una difesa a tre, ma con ogni probabilità Italiano continuerà sulla strada del 4-2-3-1. Terracciano in porta (Christensen non è stato convocato per un problema fisico, in panchina ci saranno i baby Martinelli e Vannucchi); Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi in difesa; Arthur e Duncan in mezzo al campo; Ikoné, Bonaventura e Sottil alle spalle di Beltran. La Fiorentina dovrebbe essere questa, al netto di un paio di ballottaggi che chiamano in causa Faraoni a destra e Quarta al centro della difesa. Postilla su Nico Gonzalez: non è escluso parta dal 1’, ma è più probabile che entri a gara in corso. In ogni caso c’è e sta bene.

La sfida vivrà anche sul duello tra Lucas Beltran e Lautaro Martinez. L’allievo contro il maestro. Numeri imparagonabili fra i due, ma il Vichingo viola è in chiara crescita. Anche per lui sarà un banco di prova decisamente importante. Con la speranza che la retroguardia viola riesca a fermare il ‘Toro’ e Thuram, gli spauracchi principali.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil ; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

ARBITRO: Aureliano. Assistenti: Imperiale – Vecchi. Quarto Uomo: Giua. Var: Marini. Avar: Doveri

DOVE VEDERLA

Fiorentina-Inter sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN (collegandosi con PC e notebook e cliccando sulla finestra della partita) o scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet). Non è prevista la diretta su Sky Sport.