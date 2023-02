Fiorentina-Braga, probabili formazioni: Cabral si tiene la maglia, tentazione Castrovilli

Barak e Cabral (Foto Germogli)

Firenze, 22 febbraio 2023 – La Fiorentina si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo. Nel mirino la sfida di ritorno contro il Braga. Italiano non vuole cali di concentrazione. Il mantra delle ultime ore è proprio questo: in Europa complicarsi la vita è un attimo contro chiunque. Dalla rifinitura di questa mattina – in programma alle 11:15 al centro sportivo (il primo quarto d’ora è aperto alla stampa) – sono attese notizie su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è uscito anzitempo dalla gara contro l’Empoli per un problema all’adduttore.

Da capire se si sia fermato in tempo o meno, ma resta comunque difficile immaginarlo in campo domani. Contro il Braga il pacchetto dei centrali potrebbe essere formato dalla strana coppia Quarta-Ranieri, con Dodo che tornerà sulla destra (Venuti è squalificato) e Biraghi sulla sinistra. Il dubbio c’è anche fra i pali, dove Sirigu scalpita per avere una chance. Alla vigilia dell’andata Italiano (in sala stampa alle 14 con un calciatore) fu perentorio nel confermare Terracciano. Possibile che, con sette giorni di lavoro in più con la squadra, le quotazioni dell’ex Napoli siano aumentate.

A centrocampo tornerà Bonaventura, con Amrabat che potrebbe lasciare il suo posto davanti alla difesa ad uno fra Mandragora e Bianco. Qualche chance ce l’ha anche il classe 2002. La mezzala sinistra potrebbe essere Duncan, tenuto totalmente a riposo contro l’Empoli. Spera anche Castrovilli (può essere il cambio di Bonaventura) che insegue il debutto europeo con la maglia della Fiorentina. Infine l’attacco, dove il tridente sembra sicuro. Italiano può dare respiro a Gonzalez, lanciando Ikoné sulla destra, riproponendo Kouame sulla sinistra ed affidando la maglia del centravanti a Cabral, reduce dalla doppietta dell’andata e dal gol del pareggio contro l’Empoli.