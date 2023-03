Italiano: "Cabral finalmente ha messo le scarpe giuste. In Turchia servirà una gara tosta"

Vincenzo Italiano (Foto Germogli)

Cremona, 12 marzo 2023 – Grande soddisfazione in casa Fiorentina per il settimo risultato utile consecutivo ottenuto allo 'Zini'. Partita dominata e vinta per 0-2. Nel dopo gara il Presidente Commisso ha chiamato Biraghi ed Italiano per complimentarsi con la squadra. Queste le parole del tecnico della Fiorentina a commento della partita. "Mi sta piacendo la grande concentrazione, siamo stati bravissimi. Bisogna capire che in alcuni momenti non bisogna rischiare. Cabral? Finalmente ha messo le scarpe giuste... speriamo non si consumino. Sia lui che Jovic sono in crescita, sono al posto giusto al momento giusto. Stiamo lavorando bene anche nella rifinitura".



Come si gestiscono le tante partite?

"Le coppe ti danno e ti tolgono in termine di allenamento per preparare le partite. Non è mai semplice arrivare a giocare con gente sempre fresca. Continuiamo così. L'allenatore ci deve mettere una percentuale, avevo detto che sarebbe stata una battaglia con questi palloni dietro le spalle. Si è preparata bene la partita e siamo stati bravi a metterla in campo".



A fine partita siete sembrati un po' stanchi.

"Nell'ultimo quarto d'ora hanno calciato in porta 2-3 volte. Con l'ingresso di Buonaiuto sono andati più in verticale. Però mi piace rimarcare il fatto che i ragazzi stanno leggendo bene le situazioni, è successo anche contro il Milan. Oggi anche Sirigu fa questa parata importante, altrimenti sarebbe stata una sofferenza finale. Tutti stanno dando una grande mano per fare risultati importanti. Giovedì abbiamo il ritorno in Conference, mi fa piacere aver vinto così prepariamo la partita con fiducia ed entusiasmo".



Mandragora ha fatto una partita incredibile. Cosa vuol dire su di lui?

"E' un ragazzo con cui parlo spesso. E' arrivato timido, col freno a mano tirato. Adesso è libero di testa, sa usare quel mancino anche dentro l'area e nell'assistenza ai compagni. Ha lavorato bene anche oggi da ammonito, non ha sporcato la partita. Oggi l'ho abbracciato soprattutto per quell'assist a Cabral. In passato non le abbiamo avute quelle letture. Oggi siamo lucidi ed abbiamo quella fame di vincere le partite".



Chi gioca al centro dell'attacco giovedì?

"Non lo so, vediamo. Abbiamo due giorni in più per prepararla. Andiamo lì per fare una partita tosta, secondo me sarà una partita difficile. Chi va in campo di loro due ci sta dando soddisfazioni. Speriamo lo possano fare ancora".