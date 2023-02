Coppa Italia, andata delle semifinali: Cremonese-Fiorentina si gioca il 5 aprile

Fiorentina-Torino, fischi per Amrabat al suo ingresso in campo

Firenze, 7 febbraio 2023 -.Si giocherà mercoledì 5 aprile allo “Zini” di Cremona la semifinale di andata di Coppa Italia tra i grigiorossi e la Fiorentina. La partita, in programma alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. e seguita con una diretta testuale web sul nostro sito. Un appuntamento molto atteso dall’ambiente viola (squadra, società e tifosi) perché la Coppa Italia è diventata l’obiettivo primario della stagione gigliata, anche se non bisogna dimenticare la Conference League.

La Fiorentina (finora deludente in campionato) si è qualificata alla semifinale superando il Torino per 2-1 e punta forte su questa competizione, ma il pericolo di sottovalutare la Cremonese (ultima in classifica) è molto forte e va evitato.

Il ritorno della semifinale, ovvero la gara da disputare a Firenze, si terrà dopo tre settimane condata e orario da definire.