Conference League, Fiorentina-Poznan: viola, una semifinale da conquistare. Probabili formazioni e tv

L’immagine di Vincenzo Italiano che “catechizza” i suoi all’inizio dell’allenamento di rifinitura, la dice lunga sul tema della sfida di stasera (ore 18.45) contro i polacchi del Lech Poznan. E’ il ritorno dei quarti di finale di Conference League, diretta tv su Dazn e Sky Sport, e i viola partono forti del successo per 4-1 dell’andata. Il tema è proprio qui: l’accesso alla semifinale (contro Nizza o Basilea, 2-2 l’andata in Svizzera) è a un passo, ma cali di concentrazione sarebbero pericolosissimi. L’avvio da brivido contro il Braga a Firenze (dopo il 4-0 vincente in Portogallo) deve insegnare.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, in attacco potrebbe toccare a Jovic, con Cabral (in gran forma, ma non può giocare sempre) a tirare il fiato. In difesa dovrebbero rientrare Biraghi e Igor, centrocampo con Mandragora e Castrovilli in mediana. A sostegno di Jovic dovrebbe esserci il tridente Gonzalez, Bonaventura, Sottil (in ballottaggio con Saponara).

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Satka, Milic, Rebocho; Murawaski, Karlstrom; Skoras, Marchwinski, Velde. Allenatore: van den Brom