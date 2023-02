La Fiorentina esulta dopo la vittoria contro il Braga (Foto Ansa)

Firenze, 16 febbraio 2023 – I centravanti all’improvviso, non uno ma addirittura due, come se a questa siccità si dovesse rispondere con un’alluvione di gol. Proprio nella serata giusta, la Fiorentina ha preso il largo abbattendo anche la cornice di tensione che minacciava di complicarle la vita a metà stagione, nonostante il doppio fronte aperto nelle coppe.

Difficile sopportare il peso di un campionato storto, ci voleva uno slot di prestigio per riguadagnare ossigeno e possibilmente serenità: può bastare un 4-0 in casa dello Sporting Braga? La Fiorentina non ha sbagliato strada, trovandosi di fronte uno degli snodi più determinanti della stagione.

Lo Sporting si è rivelato un avversario molto più morbido del previsto, al punto che il suo celebrato terzo posto in classifica nel campionato portoghese innesca ragionevoli dubbi sulla qualità delle ultime (chissà come saranno); un problema che in realtà interessa poco a chi ha a cuore la Fiorentina, che spesso è stata la principale nemica di se stessa per la discontinuità che ha mostrato durante tutta la stagione.

Ma nello stesso tempo, difficilmente ha sbagliato gli appuntamenti in cui si è trovata con le spalle al muro, come quello di ieri, rischiando di infilarsi in situazioni davvero scomode a livello ambientale.

Ieri la squadra viola è stata seguita da oltre 1600 tifosi che molto hanno cantato nel curioso stadio portoghese incastonato fra le rupi: volume altissimo, molto più degli altri undicimila portoghesi.

La passione viola non si comanda, bisogna solo fare attenzione a non demotivarla. La rinascita dei centravanti viola _ Jovic fra l’altro è capo cannoniere in Conference con 6 gol _ arriva al momento giusto. Domenica l’Empoli aggiungerà anche il suo punto di vista in campionato.