Fiorentina, Barone: "Più investimenti? A giugno vedremo"

Joe Barone (Foto Germogli)

Braga, 16 febbraio 2023 - Pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida di Conference League col Braga, il direttore generale Joe Barone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche di investimenti futuri. Queste le sue parole: "In Europa per passare il turno bisogna essere concentrati e cattivi. Mi piacerebbe vedere una squadra che non perde palloni e sappia gestire il gioco, con tanta cattiveria in avanti. Investire di più? Rocco (Commisso ndr) è una persona molto affezionata a questa famiglia, è collegato alla squadra e all'azienda. Vive tutti i giorni l'ambiente. Giocare in Europa è bello, perché la gente ci conosce in tutto il continente. Per gli investimenti ancora è presto per parlare. C'è ancora tanto da giocare, a fine campionato vedremo".