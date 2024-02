Firenze, l’addio a Kurt Hamrin. L’ultimo saluto a San Miniato

Firenze, 7 febbraio 2024 – Il grande “Uccellino” è volato via: Firenze oggi dà l’ultimo saluto a Kurt Hamrin, il miglior marcatore della storia della Fiorentina con 208 reti in 362 partite dal 1958 al 1967. Legatissimo a Firenze (dove lo svedese ha scelto di vivere con la famiglia e dove è morto all’età di 89 anni nella notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio), Hamrin è stato un giocatore straordinario, ma anche una persona di grande correttezza, cordialità ed eleganza. Con i viola, ha vinto due Coppe Italia e una mitica Coppa delle Coppe, ma la sua carriera si è svolta anche in altre squadre. Così, oltre ovviamente a quella della Fiorentina, saranno presenti delegazioni di Juventus, Napoli e Milan. Proprio in rossonero ha vinto lo scudetto, una Coppa delle Coppe e una Coppa dei Campioni. Vicecampione del mondo con la Svezia nel 1958, Hamrin è un mito nel suo Paese. Tra l’altro ha vestito la maglia della sua Nazionale anche nell’hockey.

Sarà presente una delegazione svedese: Jan Björklund, ambasciatore di Svezia in Italia, Livia Frescobaldi, console svedese a Firenze, e Sun e Hellströmer amministratore delegato della Aik (la squadra dove giocava in Svezia) e già Segretario generale dell’associazione calcistica svedese Svenska Fotbollsförbundet.

Questa mattina alle 11.30 a San Miniato, dunque, terminerà il lungo, affettuoso e commosso commiato da parte dei fiorentini che si sono recati numerosi per rendergli omaggio nella camera ardente che è stata allestita per un giorno e mezzo nella Sala Monumentale dello stadio “Franchi”.