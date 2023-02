A Firenze nascono nuovi punti di assistenza per la tutela della privacy

L'assessore a innovazione e smart city Cecilia Del Re

Firenze, 20 febbraio 2023 - Dal 27 febbraio, in sei biblioteche comunali di Firenze, saranno attivi i nuovi punti di assistenza digitale, nati in particolare per i ragazzi under 20 con l'obiettivo ad esempio di dare informazioni su come tutelare la privacy mentre si usano app, difendersi da frodi o conoscere i servizi digitali dell'amministrazione. L'iniziativa si chiama 'Vivi Firenze in [email protected]', promosso dall'assessorato all'Innovazione, in collaborazione con la direzione Cultura e i Quartieri. Gli sportelli servono appunto a sostenere l'inclusione digitale tra i cittadini, anche grazie al supporto dei volontari del servizio civile digitale del Comune di Firenze. Sempre dal 27 febbraio saranno attivati nelle sedi dei cinque Quartieri gli Infopoint digitali, a cui cittadini e city user potranno rivolgersi per avere informazioni e assistenza in merito al mondo del digitale. "Le tecnologie digitali sono diventate uno strumento fondamentale per lavorare, studiare, fruire di servizi e opportunità - ha detto l'assessore all'Innovazione tecnologica, sistemi informativi e smart City Cecilia Del Re -. Chi non ha accesso adeguato a tali tecnologie, non le padroneggia o non le sa utilizzare in modo consapevole rischia di restare escluso dai vantaggi della società digitale. Con questo progetto, andiamo avanti con le iniziative per incrementare il numero di cittadini che usufruiscono dei servizi digitali offerti, agevolare e semplificare l'accesso e la fruizione e più in generale a promuovere le competenze e la cultura digitale in area fiorentina".

Nic.Gra.