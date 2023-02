Fiorentina concreta, lampi di nuova identità

Arthur Cabral in Verona-Fiorentina (Foto Ansa)

Firenze, 27 febbraio 2023 - La Fiorentina non vinceva in trasferta dal 6 novembre (2-0 a Genova contro la Sampdoria) e già per questo il 3-0 di Verona è una notevole notizia. In più c’è il resto: la ritrovata concentrazione può essere il segnale di un’identità riemersa, della voglia di condividere un obiettivo, insomma di una ripartenza anche nella zona di minor comfort di questa stagione, la serie A.

La Fiorentina aveva una grande esigenza: allontanare i problemi in classifica e – avendo altro da fare in Coppa Italia e Conference - assicurarsi la giusta quiete per preparare al meglio le partite che possono indirizzare la stagione.

Poco ha concesso la Fiorentina in difesa - anche se sul 2-0 alcuni rischi avrebbero potuto essere evitati - e in compenso ha giocato con grande intensità a centrocampo e in attacco dove Cabralone, ormai ribattezzato con affetto ‘one’ e anche di più, neanche fosse Gulliver oppure un gigante, sembra aver trovato una calamita invisibile: prima i palloni gli sfuggivano, ora lo cercano.

E lui la butta dentro, per la quinta volta in quattro partite. Un deciso balzo in avanti verso una maglia da titolare che Jovic indossa con maggiore eleganza, ma anche minor impeto per funzionare bene nel 4-3-3. In gol anche Barak e Biraghi, quest’ultimo subentrato a Terzic, con un gol da 50 metri.

Un lampo di bravura e furbizia, quella che è mancata troppe volte alla Fiorentina che ha sprecato il suo gran lavoro esercitandosi poi nella lotteria dello spreco con tiri sbagliati nelle vicinanze della porta. Può essere una svolta anche questa?