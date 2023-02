Fiorentina, fuga nel futuro e rapido ritorno al passato

Jovic durante Fiorentina-Empoli (Fotocronache Germogli)

Firenze, 19 febbraio – La spinta dell’Europa perde rapidamente energia contro l’Empoli, che in ripartenza verticalizza meglio della Fiorentina e soprattutto ha maggiore precisione al momento del tiro. Sempre la stessa storia.

In Italia i viola cercano la porta con insistenza, ma quasi mai la trovano sicché diventa anche uggioso riascoltare la medesima analisi: meritavamo di più. Chi pensa sistematicamente di essere stato penalizzato da qualcosa _ il destino? _ dovrà alla fine convincersi che la prima responsabilità è la sua.

Quindi: la Fiorentina che stravince a Braga ipotecando la qualificazione agli ottavi di Conference League è la stessa che rischia di perdere in casa contro l’Empoli (pareggio di Cabral all’85’), rimandando la risalita in campionato e restando in una posizione in classifica nient’affatto comoda.

La squadra di Zanetti si è potuta preparare meglio alla sfida di Firenze, ma anche questa non può essere una scusante per i viola considerato che la logica dei tre impegni era chiara fin dall’inizio della stagione: semplicemente la squadra di Italiano sta continuando a mostrare i limiti della propria fase offensiva, perché al recupero alto della palla _ una delle specialità viola _ non fa quasi mai seguito la determinazione nell’attaccare gli spazi con la cattiveria di chi vuole segnare. Quindi poco di nuovo da raccontare, comprese le analisi dei protagonisti alla fine della partita, che pochissimo coincidono con quello che pensano i tifosi.