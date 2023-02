La tecnologia fa flop, la Fiorentina fa mucchio

Vittoria della Fiorentina contro il Braga (fotocronache Germogli)

Firenze 23 febbraio 2023 – Sull’orologio magico c’è scritto gol. Anche le immagini dicono che il pallone ha oltrepassato la linea. L’arbitro però viene richiamato dal Var, guarda il fotogramma come se fosse un francobollo raro, confabula e annulla: insomma, mettiamoci d’accordo. E’ stato l’occhio umano a vedere meglio dei sensori?

Nella serata in cui l’utilizzo dei sistemi elettronici va in tilt, la Fiorentina riemerge da una partita che si era messa malissimo (Braga in vantaggio per 2-0 dopo 35 minuti) e raggiunge la qualificazione agli ottavi di finale di Conference.

Tutto ampiamente previsto alla vigilia, un poco più complicato dopo la prima mezz’ora di gioco. Ma più del risultato, c’è un altro aspetto da sottolineare: il gruppo viola ha sbandato e poi si è ripreso un’identità se è vero che la squadra di Italiano aveva perso 22 delle 30 partite in cui era andata in svantaggio. Invece non solo ha rimontato, ma ha anche vinto. Certo la difesa del Braga non è esattamente insuperabile (lo avevamo capito anche all’andata) ma la partita stava creando molti problemi prima del gol di Mandragora.

I centravanti viola, poi. Super criticati e in concorrenza, hanno evidentemente un rapporto che va oltre quello che tutti immaginano, sospettano oppure essendo avversari sperano.

Prima immagine: Jovic in panchina che fa l’ultrà quando Cabral devia in porta la palla di Terzic (gol poi annullato attraverso la strana procedura di prima). Seconda immagine: Cabral segna la terza la rete entrando in ‘spaccata’ sull’assist di Bonaventura, poi mima lo schermo del Var e si autoconvalida la rete indicando con il braccio il centro del campo.

Per fortuna dentro la Fiorentina c’è anche ci sa sdrammatizzare. Il fatto che siano i giocatori conforta parecchio, perché com’è noto in campo ci vanno loro.