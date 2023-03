Fiorentina: meno tiri e più mira (con determinazione)

Cabral in azione contro la Cremonese

Cremonese-Fiorentina 0-2, i viola non si fermano: super Mandragora, in gol anche Cabral

Firenze, 12 marzo 2023 – Parlano i numeri e allora bisogna ascoltarli, perché a Cremona è arrivata la sesta vittoria nelle ultime sette partite e il fatto che la Fiorentina abbia superato molte delle sue insicurezze ormai non sembra più solo una speranza, ma un dato di fatto. Solo una rete subita nelle ultime quattro gare, otto invece quelle messe a segno. Cabral prima le sbucciava quasi tutte e ora segna anche se guarda la porta da lontano.

Segni del destino, chiamiamoli così sapendo che non è vero, perché la Fiorentina tira meno in porta ma lo fa quasi sempre impostando la mira giusta. Mica poco. Un salto di qualità determinante. Insomma: qualcosa è cambiato e anche bene, nell’ultimo mese la Fiorentina ha ritrovato la rotta giusta disegnando una striscia positiva di prestazioni e risultati. Bisognerebbe anche capire perché, sebbene il successo netto contro il Milan abbia aggiunto molte certezze e indicazioni sul conto di un gruppo che troppo spesso – finendo vittima di prestazioni frenetiche e dissennate - aveva lasciato per strada punti importanti.

Cremonese-Fiorentina 0-2: clicca qui per le foto della sfida

Invece dalla trasferta di Braga in poi è nata un’altra Fiorentina, come se il successo netto contro il temuto avversario avesse liberato potenzialità rimaste schiacciate per l’assenza di risultati in campionato. E allora di nuovo: cosa è successo nella testa della Fiorentina? Dovrebbe spiegarlo Italiano, anche se le svolte in una stagione nascono quando tanti dettagli trovano la stessa direzione e finiscono per creare una forza diffusa che prima era evidente a tratti.

E’ nato un equilibrio che non c’era, la condivisione ha reso consapevoli tutti i giocatori, anche quelli che hanno avuto meno spazio, che dalla panchina hanno aggiunto dall’inizio della stagione ben dodici reti. Forza collettiva, certo, ma a Cremona molte sono state le prestazione individuali luccicanti: Mandragora su tutti (gol e assist), Dodo, Barak e poi Cabral(one) che si è fatto trovare ancora una volta laddove il pallone stava transitando in area di rigore. Tanti sorrisi sicuri in casa Fiorentina e possiamo aggiungere che dopo tante fragilità era anche anche l’ora.