Fiorentina Christmas Party: squadra e società si ritrovano a cena. La festa di Natale al Viola Park

Firenze, 21 dicembre 2023 – Una cena in compagnia delle famiglie per festeggiare il Natale. La Fiorentina si è ritrovata questa sera, 21 dicembre, al Viola Park per il tradizionale Christmas Party, la serata di gala organizzata dalla società a cui hanno partecipato anche i giocatori insieme alle loro mogli e compagne.

Clima disteso, facce sorridenti e tanta voglia di trascorrere una serata insieme. La Fiorentina, domani, sarà impegnata in campionato contro il Monza. E’ l’ultima partita prima di Natale, visto che i viola torneranno poi in campo il 29 dicembre contro il Torino.