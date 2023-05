Finalissima per il Lanciotto Campi Sansovino ko nei supplementari

LANCIOTTO CAMPI

4

SANSOVINO

1

1-1 dopo i tempi regolamentari

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Mazzanti, Bambi, Andreucci, Di Giusto, Esposito Goretti (Bini), Ascolese (Fathou), Verdi, Failli, Delli Navelli, Algerino (Afelba). A disp.: Targioni, Manzatu, Ballerini, Bonciani, Biondi, Cecchi. All. Selvaggio

SANSOVINO: Balucani, Chioccioli, Mazzuoli, Bigazzi, Biondi, Giustini, Sestini, Marzi, Biscaro Parrini, Bianchi, Betti. A disp.: Tiezzi, Arturi, Ezechielli, Panzieri, Pascucci, Chianini, Desiderio, Ceramelli, Poponcini. All. Iacomoni.

Arbitro: Menta di Piombino (Ass. Smecca-Cerino)

Marcatori: 54’ Delli Navelli; 64’ rig. Biscaro Parrini; 92’ Afelba; 102’ Fathou; 111’ Bini.

San Giovanni Valdarno – Un altro passo verso la promozione in eccellenza per uno splendido Lanciotto Campi. Al "Fedini" di San Giovanni Valdarno il sonante successo contro il quotato Sansovino; ora per i fiorentini di mister Selvaggio, domenica 7 maggio la finalissima contro la Geotermica. Una vittoria indiscutibile e netta quella dei fiorentini dopo una gara accorta e condotta sempre con sicurezza. Già nel primo tempo supremazia tecnico-tattica del Lanciotto con una grande occasione da gol fallita da Algerino. Mai pericoloso invece il Sansovino. Nella ripresa ancora Lanciotto e dopo dieci minuti il vantaggio con Delli Navelli abile nel battere il portiere da pochi passi. Il Sansovino al 64’ giungeva al pareggio su calcio di rigore per fallo su Betti, realizzato da Biscaro Parrini. Il Lanciotto riprendeva in mano la gara ma restava il pari che portava le due squadre ai supplementari con i fiorentini scatenati e subito in vantaggio grazie ad Afelba, bravi nel triplicare con Fathou e stupendi nel siglare il poker con Bini, con il tripudio finale in campo e fuori. Antonio Mannori