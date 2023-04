Finali playoff, ci siamo Ecco dove si giocherà

Ieri, negli uffici del Comitato Regionale Toscana di Coverciano, si sono incontrati i dirigenti delle otto società finaliste dei 4 gironi di Promozione, A-B-C-D, per stabilire i campi neutri necessari per disputare le finali playoff in programma domenica 16 aprile alle ore 16.

Questi i campi prescelti dalle società che verranno ufficializzati nel prossimo comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana.

Girone A: Larcianese-Lunigiana Pontremolese (campo "Pedonese" di Pietrasanta).

Girone B: Lanciotto Campi-Affrico (stadio di San Casciano val Pesa).

Girone C: Geotermica-Castiglioncello (stadio "Rossetti" di Cecina).

Girone D: Sansovino-Torrenieri (stadio "Berni" Badesse).

In base al regolamento, in caso di parità al novantesimo, verranno disputati i due tempi supplementari. Con un ulteriore risultato di parità, non si procederà con i calci di rigore, ma verrà considerata vincente la prima squadra nominata, quella che in pratica al termine del campionato si è classificata davanti alla formazione avversaria.

Successivamente le vincenti di ogni girone si incontreranno fra loro per un quadrangolare con questi accoppiamenti già stabiliti: la vincente del girone "A" contro la vincente del girone "C", mentre quella del girone "B" affronterà la vincente del girone "D".

Le gare di semifinali si giocheranno domenica 30 aprile, mentre la finalissima che è programmata per domenica 7 maggio, sarà valida per stabilire la squadra di Promozione 2022-23 che l’anno prossimo avrà diritto di partecipare al campionato di Eccellenza, stagione 2023-24.

G. Puleri