Finale incandescente. Elite e Under 23 di scena anche oggi

Otto giorni e cala il sipario sulla stagione 2023. Oggi Elite e U23 nel Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi con partenza da Rondine, la Cittadella della Pace. Il via alle 14 per 143 km. Sabato cronoscalata a Vicopisano per allievi (maschi e femmine); domenica 8, Gp Del Rosso a Montecatini per èlite e under 23 (km 176 ore 12). Stessa categoria martedì 10 nella Coppa Mobilio a Ponsacco in due frazioni: al mattino gara in linea (km 124 ore 9), nel pomeriggio la crono (km 32,500 ore 15) per i primi 15 classificati del mattino.