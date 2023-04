Finale di Coppa Toscana, alla Sestese sfugge il grande slam. Viciomaggio cinico

VICIOMAGGIO

1

SESTESE

0

VICIOMAGGIO: Tenuta, Nocciolini, Sereni, Capaccioli (55’ Gironi), Vichi. Iscaro, Gallastroni (88’ Minocci), Palazzini, Borsi (81’ Piccini). Salvadori, Fei. All.: Franchi.

SESTESE: Mocali, Matteo G., Bandinelli, Matteo L., Cavallaro (92’ Paggetti), Stefanelli, Renieri, Belli, Alivernini (65’ Ermini), Gambini (57’ Vastola), Cutini (88’ Masetti). All.: Polloni.

Arbitro: Chisari di Livorno.

Marcatore: 91’ rig. Fei.

Note: spettatori 400 circa. Angoli: 5-2. Ammoniti: Matteo G, Cavallaro, Gambini, Sereni, Borsi, Gironi.

FIRENZE – Il sogno della Sestese non si è avverato. Peccato. Perché il cuore e l’orgoglio e la buona tecnica, non sono bastati alla squadra di Polloni per superare la coriacea squadra del Viciomaggio, avversario che verso il portiere Mocali si era affacciato due volte. Il tiro vincente che ha deciso la finale di Coppa Toscana di Prima Categoria è avvenuto al 1’ dei 4 minuti di recupero. Quando tutti erano ormai pronti per i supplementari, un contrasto in area sestese fra un difensore e l’attaccante aretino Salvadori, veniva giudicato da rigore dall’arbitro (cosa che nel primo tempo non aveva valutato per la Sestese per un fallo su Alivernini).

Dal dischetto Fei spiazzava Mocali, un gol che mandava in delirio la tifoseria del Viciomaggio. Nei restanti minuti di recupero, la Sestese si catapultava alla ricerca del pareggio fallito per un soffio.

Da calcio d’angolo, la palla veniva intercettata di testa dal portiere Mocali la cui conclusione però veniva respinta dalla traversa.

Peccato. Sprecata la possibilità del grande slam, ora alla Sestese non resta che difendere il primo posto in campionato a tre giornate dal termine.

Giovanni Puleri