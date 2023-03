Ciclismo: Filippo Ganna guida la classifica del Giglio D'Oro

Filippo Ganna

Calenzano (Firenze), 28 marzo 2023 - La splendida prestazione di Filippo Ganna nella recente Milano-Sanremo con il secondo posto alle spalle dello scatenato belga Mathieu Van der Poel ha permesso al “gigante” piemontese di guadagnare il primo posto nella speciale classifica del Giglio D’Oro, il premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione, organizzato dalla SSD Giglio D’Oro presieduta da Lorenzo e Saverio Carmagnini, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, Comune di Calenzano, e del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’Ussi.

Un premio in base ai risultati conseguiti con un punteggio che si differenzia a seconda dell’importanza della gara.

Quella del 2023 sarà tra l’altro un’edizione particolare e speciale in quanto il Giglio D’Oro festeggia le nozze d’oro essendo nato nel 1973, con Francesco Moser vincitore della prima edizione delle 9 che vanta nell’albo d’oro seguito da Vincenzo Nibali con 6 e da Bettini con 4.

Per i 50 anni del premio sono previste iniziative particolari nel corso della stagione in corso. Tornando alla classifica attuale del Giglio D’Oro, Filippo Ganna è in testa prima delle classiche nel Nord-Europa (sarà al via nel giorno di Pasqua anche della Parigi-Roubaix) con 140 punti seguito dal bravo Ciccone a quota 100, Vendrame e Covi con 40, Rota con 25.

Antonio Mannori