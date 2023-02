Figline vola, poker del Firenze Ovest

Anche la 9ª giornata di ritorno di Eccellenza ha confermato lo strapotere del Figline sempre più padrone del girone "B". Con la vittoria sul campo della rivale Castiglionese il vantaggio è di ben 12 punti. È stato un turno caratterizzato per la conquista del posto nei play off e vuoi anche per la salvezza. Per impraticabilità Colligiana-Signa è stata rinviata. Ha riposato il Foiano. Mercoledì si torna di nuovo in campo escluso Foiano-Lastrigiana rinviata a mercoledì 8 marzo. Questi i risultati.

Castiglionese-Figline 0-2 (giocata sabato). Un eccellente Figline conferma che non è lassù per caso. Se non segna Vangi il meccanismo gira sempre alla perfezione, con un super Zellini vera rivelazione, grazie alla mossa vincente del tecnico Tronconi. Con i due gol Zellini sale a quota 9 nella graduatoria marcatori.

Lastrigiana-Pontassieve 1-0 (giocata sabato) Dopo due successi di fila il Pontassieve si arrende. Il primo tempo è stato equilibrato, ma dopo il vantaggio dei locali con Ammannati, il Pontassieve privo di Adami non è riuscito a sfondare la difesa della squadra di Bartalucci che ha tenuto sempre in pugno il risultato. Nel finale, quel tiro di Candelori poteva incidere. Espulso il portiere Morandi per fallo di reazione.

Porta Romana-Fortis 1-1 (giocata sabato) È una Fortis che non riesce più vincere. Ennesimo pareggio, stavolta esterno per i biancoverdi di Filipponi che dopo il vantaggio di Guidotti non sanno chiudere la partita. Campagna e Donatini sprecano, al contrario Bizzetti salva la sua squadra dalla sconfitta.

Chiantigiana-Rondinella 0-0 Condizionata da un terreno allentato e dalle tante assenze, la Rondine torna a casa con un punto importante. Peccato, nel finale quel tiro di Cragno respinto dal palo. Nella Rondinella ha esordito Ribeiro, classe 2003, un trequartista.

Firenze Ovest-Prato 2000 4-0 Con questo poker l’Ovest di Angiolini fa un altro passo in avanti in chiave salvezza. Ciofi, Lakti, Giannini e Torrente gli autori del successo.

Sinalunghese-Zenith Prato 2-0 Corsetti e Papa firmano la seconda vittoria consecutiva per la Sinalunghese.

Baldaccio Bruni-Mazzola Valdarbia 0-1. In zona Cesarini Bartolini consente alla sua squadra di brindare ai tre punti.

Giovanni Puleri