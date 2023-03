Figline, un punto che vale l’allungo

Quante sorprese ha partorito questa 13ª di ritorno del girone B di Eccellenza. La capolista Figline supera indenne il campo del Mazzola Valdarbia e sorride anche grazie alle sconfitte di Colligiana e Castiglionese. Nella lotta play off entrano Zenith e Pontassieve con Signa e Fortis più vicine. Per la salvezza sono in gioco Foiano, Firenze Ovest e Porta Romana (che ha riposato). Realizzati 19 gol, un rigore fallito.

Mazzola Valdarbia-Figline 2-2. Lo scenario dello stadio Franchi di Siena ha offerto spettacolo e buon gioco. Ha aperto le danze Vangi e lo stesso bomber gialloblù le ha chiuse con il pareggio. Con gli otto punti di vantaggio la capolista Figline si avvicina sempre più al traguardo della promozione.

Castiglionese-Pontassieve 0-1. Colpo grosso del Pontassieve che con Taflaj espugna il Faralli riassaporando la vittoria dopo 4 giornate. Un successo meritato nonostante la mancanza di Adami. Nel finale, il portiere Morandi si è reso protagonista per aver neutralizzato un tiro ravvicinato degli aretini.

Firenze Ovest-Foiano 0-0. È stata una sfida vibrante con la posta in palio troppo ghiotta. Nonostante tanto pressing, l’Ovest non riuscito a fare gol all’ermetica difesa aretina.

Sinalunghese-Lastrigiana 1-1. Uscire indenni dal campo della Sinalunghese è senz’altro un buon risultato in chiave salvezza. Al gol del bomber Bianchi su punizione, tornato a segnare dopo un lungo digiuno, ha risposto Corsi. Espulso Barzini per doppio giallo.

Chiantigiana-Fortis 1-1 Quanta amarezza per la Fortis. Dopo il vantaggio di Pezzati, ha tenuto in pugno la gara. A Guidotti non è stato convalidato un gol con la Chiantigiana che ha effettuato due salvataggi sulla linea. Il gol del pari dei senesi è di Verdiani. Cicali ha mandato sul palo un calcio di rigore.

Signa-Rondinella 1-1 (giocata sabato). Un botta e risposta nella prima frazione di gioco. Dopo il gol di Maresca, ha risposto il capocannoniere Lorenzo Tempesti che sale a quota 19 reti. Colligiana-Zenith Prato 1-2. Lo Zenith dopo aver battuto in trasferta la Castiglionese, stavolta ha espugnato il campo della Colligiana, confermandosi alleato del Figline. Le reti: doppietta di Braccesi, gol di Bouhamed.

Baldaccio Bruni-Prato 2000 5-0. Compito facile per la Baldaccio che con Torzoni, Andreani, Terzi, Battistini e Giovagnini stende i pratesi.

Giovanni Puleri